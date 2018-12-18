بمشاركة السيسي.. انطلاق أعمال المنتدى الإفريقي الأوروبي فى فيينا

انطلقت أعمال المنتدى الإفريقي الأوروبي عالى المستوى، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعماء ومسئولي 24 دولة إفريقية، و25 دولة فى الاتحاد الأوروبي.



يناقش المنتدى- الذي يعقد تحت شعار "التعاون فى العصر الرقمي"- عددا من قضايا التعاون والتكامل الإفريقي الأوروبي، من بينها سبل تعزيز التنمية فى إفريقيا، وتعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتجارة الإلكترونية وغيرها.



وقبيل افتتاح أعمال المنتدى، تم التقاط صور جماعية للرئيس السيسي، والزعماء الأفارقة والأوروبيين، المشاركين فى المنتدى وسط حضور واسع لوسائل الإعلام العالمية.



ويشهد المنتدى انعقاد عدد من الموائد المستديرة بمشاركة القادة المشاركين فى المنتدى؛ لبحث التعاون المشترك فى مجالات الزراعة والابتكار والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحكومة الإلكترونية، والتمويل، والوظائف فى إفريقيا.