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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:22 م

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مستثمري العاشر من رمضان بالشرقية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
سارة الوردانى
dostor.org/2440269

وصل، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى مجلس الأمناء بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، لبحث مشكلات المدينة بالقطاعين الاستثماري والصناعي.

واجتمع رئيس الوزراء بعدد من رجال الاستثمار والصناعة بالمدينة، لمناقشة عدد من المشكلات المتعلقة بقطاع التأمين الصحي بالمدينة،وتطوير حديقة الكفراوي، وتسهيل إجراءات إعادة فتح المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها، فضلًا عن مناقشة المشكلات الاستثمارية التي تواجه قطاعي الصناعة والاستثمار بالمدينة.

حضر الاجتماع المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والدكتور سمير عارف، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محيي حافظ، نائب رئيس جمعية "مستثمري العاشر"، والدكتور أيمن رضا عبدالله، أمين عام الجمعية، والمهندس محمود سلطان، المستشار أحمد عبد ربه، وكيلي المجلس.

ومن المقرر أن يتفقد عددًا من المنطاق الصناعية الاستثمارية والتنموية بمدينة العاشر من رمضان، وسط استنفار أمني مكثف.

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مستثمري العاشر من رمضان بالشرقية
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مستثمري العاشر من رمضان بالشرقية
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مستثمري العاشر من رمضان بالشرقية
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