القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:20 م

بث مباشر مباراة العين وريفر بليت الارجنتيني - جودة HD

بث مباشر مباراة العين
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يستصيف اليوم الثلاثاء 18-12-2018 استاد هزاع بن زايد بدولة الامارات العربية مباراة دور نصف نهائي بين فريقي العين و ريفر بليت الارجنتيني ضمن  بطولة كأس العالم للأندية.

ويقدم موقع الدستور الرياضي خدمة البث المباشر لعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في مصر والوطن العربي والعالم خدمة البث المباشر بدون تقطيع للمباريات المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 18/12/2018 مباراة العين والمحترف في صفوفه المصري الدولي حسين الشحات ضد ريفر بليت الارجنتيني في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

وستنطلق مباراة العين الإماراتي مع ريفر بليت الأرجنتيني مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة و7:30 بتوقيت مكة المكرمة و8:30 بتوقيت الإمارات على ملعب هزاع بن زايد.

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وتنقل مبارة اليوم الثلاثاء 18-12-2018 بين العين وريفر بليت على قناة beIN SPORT HD1 بصوت المعلق سوار الذهب.

 

وسيكون الفائز من موقعة العين الإماراتي وريفر بليت الأرجنتيني على موعد مع الفائز من مباراة أنتلرز كاشيما الياباني وريال مدريد الإسباني.

 

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