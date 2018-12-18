"مجلس التعاون" يستقبل وفدًا برلمانيًا من فرنسا

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، وفدًا برلمانيًا من الجمهورية الفرنسية، يضم كلًا من كلود جواسجين، النائب عن مدينة باريس، و"برونو جونكور"، النائب عن منطقة كوت دارمو، و"فرانسوا كزافيي كارابييلي"، المدير في البرلمان الفرنسي، وذلك بمناسبة زيارة الوفد للمملكة العربية السعودية.



ورحب الأمين العام بالوفد البرلماني الفرنسي، مؤكدًا متانة علاقات الصداقة والتعاون الخليجية الفرنسية، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.



وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وفرنسا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في كل المجالات، كما تم بحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاء السفير الفرنسي في المملكة "فرانسوا جويات"، و"باتريك دوريل" نائب السفير الفرنسي.