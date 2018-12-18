بث مباشر مباراة العين و ريفر بليت اليوم 18-12-2018

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الاستمتاع بمشاهدة مباراة قوية ستجمع العين بفريق ريفر بليت الأرجنتيني، مساء اليوم الثلاثاء.

وسيلتقي فريق العين والمحترف في صفوفه المصري الدولي حسين الشحات مع ريفر بليت في مباراة دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في الإمارات.

وستنطلق مباراة العين الإماراتي مع ريفر بليت الأرجنتيني مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة و7:30 بتوقيت مكة المكرمة و8:30 بتوقيت الإمارات على ملعب هزاع بن زايد.

وكان فريق العين قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة الفاصلة التي جمعتهما في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية بثلاثية نظفة سجلها كلا من؛ محمد أحمد وحسين الشحات وبندر محمد.

وسيكون الفائز من موقعة العين الإماراتي وريفر بليت الأرجنتيني على موعد مع الفائز من مباراة أنتلرز كاشيما الياباني وريال مدريد الإسباني.

وستكون المباراة النهائية يوم 22 ديسمبر المقبل فيما سيستضيف ستاد مدينة زايد مباراة نهائي كأس العالم للأندية والتي ستجمع بين فريقين من الأربعة فرق التالية: "ريال مدريد وأنتلرز والعين وريفر بليت".

وسيتم نقل مباراة العين الإماراتي مع ريفر بليت في نصف نهائي كأس العالم للأندية على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق المميز سوار الذهب.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة العين الإماراتي والمحترف في صفوفه الدولي المصري حسين الشحات مع ريفر بليت الأرجنتيني في كأس العالم للأندية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.