القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
الكابتن
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:58 ص

مشاهدة مباراة العين و ريفر بليت بث مباشر اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2440090

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الاستمتاع بمشاهدة مباراة قوية ستجمع العين بفريق ريفر بليت الأرجنتيني، مساء اليوم الثلاثاء.

وسيلتقي فريق العين والمحترف في صفوفه المصري الدولي حسين الشحات مع ريفر بليت في مباراة دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في الإمارات.

وستنطلق مباراة العين الإماراتي مع ريفر بليت الأرجنتيني مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة و7:30 بتوقيت مكة المكرمة و8:30 بتوقيت الإمارات على ملعب هزاع بن زايد.

وكان فريق العين قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة الفاصلة التي جمعتهما في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية بثلاثية نظفة سجلها كلا من؛ محمد أحمد وحسين الشحات وبندر محمد.

وسيكون الفائز من موقعة العين الإماراتي وريفر بليت الأرجنتيني على موعد مع الفائز من مباراة أنتلرز كاشيما الياباني وريال مدريد الإسباني.

وستكون المباراة النهائية يوم 22 ديسمبر المقبل فيما سيستضيف ستاد مدينة زايد مباراة نهائي كأس العالم للأندية والتي ستجمع بين فريقين من الأربعة فرق التالية: " وأنتلرز والعين وريفر بليت".

وسيتم نقل مباراة العين الإماراتي مع ريفر بليت في نصف نهائي كأس العالم للأندية على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق المميز سوار الذهب.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة العين الإماراتي والمحترف في صفوفه الدولي المصري حسين الشحات مع ريفر بليت الأرجنتيني في كأس العالم للأندية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي

منذ يومين

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار

منذ 3 أيام

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة

منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)

منذ 3 أيام

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport

منذ 3 أيام

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم

الآن

"المركزي" يربط ودائع بقيمة 60 مليار جنيه

مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة ترتيبات تنفيذ مشروع سد روفيجي بتنزانيا

زيارة السيسي إلى النمسا تستحوذ على عناوين الصحف

إجلاء 11 ألف شخص من منازلهم جراء إعصار "فيثاي" جنوبي الهند

ads
الأكثر قراءة

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

انتحار سائق لمروره بأزمة نفسية فى أبوالنمرس

النيابه تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

ضبط مدرس تحرش بطالبة أثناء الدرس الخصوصي بمنزله

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

نجم الساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة العين وريفر بليت بث مباشر اليوم يلا شوت

الأكثر قراءة

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

انتحار سائق لمروره بأزمة نفسية فى أبوالنمرس

النيابه تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

ضبط مدرس تحرش بطالبة أثناء الدرس الخصوصي بمنزله

كشكول

بالصور.. «تعليم دمياط» تهنئ «حور أمجد» لحصولها على المركز الثاني في سباحة الظهر 50 متر

لهذه الأسباب .. احذري استخدام منتجات «جونسون»

تعاون مشترك بين «زراعة عين شمس» و«دلتا ووتر»

«صيدلة عين شمس» ضمن أفضل 300 علي مستوى العالم بـ«تصنيف شنغهاي»

«القمري» يتفقد تجهيزات المكتبة المركزية بالجامعة

الأمصار

أيقونة محبي بن سلمان.. صورة ولي العهد ضمن الأفضل لعام 2018

هدوء حذر في الحديدة بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

البحرين: كاد أن يحدث انقلاب في البلاد بسبب إيران لكن السعودية منعته

اليوم.. العالم يحتفل باللغة العربية الخالدة

السيسي يبحث مكافحة الإرهاب في زيارته للنمسا

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

مكافأة للمبلغين عن قضايا الاحتيال في مجال التأمين الصحي بالصين

أول خدمة استنساخ تجارية فى الصين تستنسخ كلبا مشهورا

هولندا تنتهى من بناء 5 جزر صناعية للحفاظ على التنوع البيئى

مباريات
الصحة

دراسة تكشف العلاقة بين مرض السكر والتراجع المعرفى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎