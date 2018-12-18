صدور كتاب "النخب الاجتماعية في مصر" عن دار النخبة

صدر حديثًا عن دار النخبة للنشر٬ كتاب "النخب الاجتماعية في مصر" للدكتور خالد كاظم أبو دوح، ويعتبر الكتاب بمثابة دراسة مستفيضة على ضوء مقولات رأس المال وأشكاله لدى "بور ديو"، ويقع الكتاب في 256 صفحة من الحجم الكبير.



يشير الكتاب إلى أن المجتمع المصري يمر منذ 25 يناير 2011 بمرحلة من المد الثوري تميزت بجملة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والملاحظ أن هذه التحولات الثورية تتم في ظروف معقدة، فمن الطبيعى أن يحظى دور النخب في مثل هذا الظرف باهتمام خاص بسبب ما يمكن أن يكون لهذه الفئة من تأثير فى إدارة الأحداث والتحكم فى مجمل التحولات الثورية التى تحدث فى مصر.



فمثلا رأس المال الديني في مصر، فالدين في المجتمع المصري كان لديه إمكانية أن يصبح شكلا من أشكال القوة التى يمكن من خلالها تحقيق المكاسب والمنافع ولنا ان نتأمل ذلك الصعود الذي حظيت به النخبة الدينية بعد ثورة 25 يناير على ضوء معالجة المؤلف للدين كرأسمال.



يعتبر مفهوم النخب الاجتماعية في مصر أداة تحليلية لفهم المجتمع غير مقتصر على المجال السياسى فحسب فهو أداة كاشفة عن حركة القوة والنفوذ وانتشارهما عبر المجالات الاجتماعية فلم يعد هناك حديث عن نخبة سياسة أو مركزية فحسب، بل هناك نخب اجتماعية متعددة بتعدد المجالات.



ويبحث الكتاب في طبيعة النفوذ الاجتماعي وليس النفوذ السياسي فحسب، وهذا يربط بين القوة والمجالات الاجتماعية ويربط بين الأشكال المختلفة لرأس المال.