يلا شوت الجديد hd .. مشاهدة مباراة العين وريفر بليت بث مباشر يوتيوب اون لاين ضمن كأس العالم للأندية اليوم لايف الان

نرصد إليكم رابط مشاهدة مباراة العين الإماراتي وريفر بليت الأرجنتيني بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الإمارات، وسيتم لعب اللقاء على استاد هزاع بن زايد الذي يتسع إلى أكثر من 25 ألف متفرج من المدرجات، لقاء سيكون منتظر من الجماهير في الوطن العربي بالكامل، حيث يأمل المتابعين أن يتمكن العين من تحقيق الانتصار والعبور للمباراة النهائية من البطولة العالمية، ومن خلال تلك المقال سوف نوفر لكم البث الحي أون لاين لمشاهدة مباراة العين ضد ريفر بليت بجودة عالية دون أدنى تقطيع.

مشاهدة مباراة العين وريفر بليت بث مباشر

وسيبدأ موعد مشاهدة مباراة العين وريفر بليت اليوم 18-12-2018 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وسيكون بإمكان كافة عاشقي الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة العين وريفر بليت على الهواء مباشرة من خلال قناة بي إن سبورت اتش دي 1، وسيتولى التعليق على المباراة المعلق سوار الذهب، وبالتأكيد من خلال هذه الصفحة سنضيف رابط يلا شوت كورة لايف يوتيوب لمتابعة المواجهة بدون انقطاع وبجودة مميزة تناسب الجميع.

يلا شوت مباراة العين وريفر بليت

الجدير بالذكر إن العين يشارك في مونديال الأندية بصفته بطل الدوري المحلي ومستضيف لتلك البطولة، وقد تمكن من الفوز في ثاني لقاءاته على الترجي التونسي بطل أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن طاقم التحكيم الإيطالي الذي سيدير مباراة العين أمام ريفر بليت في قبل نهائي مونديال الأندية، حيث سيكون روكشي غيانلوكا هو حكم الساحة داخل المستطيل الأخضر، فيما سيعاوناه كلاً من الينيتو وتونوليني، وسيكون الحكم الرابع هو الياباني رايوجي.

كما أشار زوران ماميتيش المدير الفني للعين إن لقاء ريفر بليت سيكون فرصة عظيمة لصناعة تاريخ جديد للفريق الإماراتي على المستوى العالمي، حيث وضع ثقته في لاعبيه من أجل الانتصار بهذه المواجهة الصعبة.

رابط مشاهدة مباراة العين وريفر بليت اون لاين