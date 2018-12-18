الهدوء يسود إقليم كشمير عقب الاضطرابات

ساد الهدوء أغلب مناطق إقليم كشمير بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات التي أعقبت مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين بمدينة "بولواما".



وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أن المحال والمكاتب ومحطات الوقود أعادت فتح أبوابها اليوم الثلاثاء، كما عادت حركة المواصلات إلى طبيعتها.



وكانت تظاهرات اندلعت في "بولواما" بعدما قامت القوات الهندية بفرض حصار على المدينة، للبحث عن مسلحين، ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للحكم الهندي.



يذكر أن النزاع في إقليم "كشمير" بين الهند وباكستان، بدأ منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما أراضيه، ليصبح هناك شطران، هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وباكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".