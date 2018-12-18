بدء فعاليات "أختام ملوك الواحات" بالوادي الجديد

بدأت اليوم الثلاثاء فعاليات المعرض الأثري بمتحف أثار الوادي الجديد حول "أختام ملوك الواحات عبر العصور" ويستمر لمدة 10 أيام.



وقال مدير عام متحف أثار الوادى الجديد طارق محمود، إن المعرض عن أختام ملوك الواحات على مر العصور حيث يتم عرض قطع تحمل أسماء ملوك الواحات عبر العصور، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأختام لا يوجد لها مثيل آخر في العالم وتحمل حكايات وأسرار الحكم والحكام فى الواحات قديمًا.



وأضاف أن الأختام تم العثور عليها واستخراجها من مناطق آثار الوادي الجديد المنتشرة بكافة مراكز المحافظة، موضحًا أن زيارة المعرض مجانية لكافة المواطنين.