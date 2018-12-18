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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:51 ص

وزير الداخلية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة

وزير الداخلية يستقبل
مريم جبل
dostor.org/2440074

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، الذي يزور حاليا البلاد على رأس وفد من معاونيه، وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة الداخلية وأجهزة المنظمة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه أعرب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة عن تقديره لمصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن تجربتها تعد نموذجا فريدا يجب أن يحتذى به فى دول المنطقة، وأبدى رغبته فى توطيد التعاون الثنائي في هذا المجال، خاصةً في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 وأهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في هذا المجال.

واستعرض وزير الداخلية الجهود الوطنية المبذولة على المستويين المحلي والإقليمي والنجاحات المحققة في مواجهة عناصر الشبكات العاملة في هذا المجال نتيجة للضربات الأمنية والاستباقية وأكد على تقديم وزارة الداخلية للدعم الفني والخبرات لنظرائها بالدول الإفريقية لدعم قدراتهم في مجال مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع بعض الدول الصديقة.

وأشار وزير الداخلية إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة، وضعا فى الاعتبار محاولات استغلال العناصر الإرهابية لشبكات الهجرة غير الشرعية للتنقل بين الدول لتنفيذ مخططاتهم العدائية؛ وهو ما استعدى تضافر جهود العديد من قطاعات الوزارة فى عمليات المواجهة.

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على مواصلة التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومسبباتها.

وزير الداخلية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة
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