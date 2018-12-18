ارتفاع حجم الأجور بشركة "مصر للفنادق"

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل ارتفاع حجم الأجور في شركة مصر للفنادق خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهي إحدي شركات التابعة لقطاع الأعمال العام.



وأضاف التقرير أن حجم الأجور بلغ 17.2 مليون جنيه خلال العام المالي 20162017 فيما كانت حجم الأجور 15.8مليون جنيه خلال العام المالي 20152016، وذكر التقرير أن حجم الأجور وصلت إلى 14.4 مليون جنيه خلال العام المالي 20142015.



وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى دعم الشركات والمصانع عبر خطة يتم تفعيلها حاليًا في إطار زيادة ربحية الشركات ويبلغ حجم العمالة الموجود 103 عمال وفقًا لأخر إحصائية لعام المالي 20162017.

