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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:47 ص

"واشنطن بوست": أحكام الإعدام تزداد في إيران بعد تطبيق العقوبات

واشنطن بوست: أحكام
منار أحمد
dostor.org/2440072

سلّطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على زيادة معدلات الفساد في المحاكم الإيرانية خاصة أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام في إيران زادت إثر العقوبات الأمريكية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإيرانية لجأت إلى الإعدام لتعثرها بشكل متزايد من العقوبات الأمريكية، حيث تواجه إيران القضاء على موجة من الجرائم المالية وسط تدهور الاقتصاد، وفقًا للنشطاء وجماعات حقوق الإنسان.

وأشرفت "محاكم الفساد"، المشكلة حديثًا، على عمليات إعدام رفيعة المستوى، بما في ذلك شنق مهرب سيئ السمعة تصفه شرطة طهران بـ"سلطان العملات" وشريكه المزعوم، وقد قُتل كل من وحيد مزلومين ومحمد إسماعيل قاسمي، الشهر الماضي، بعد إدانتهما بتهمة التلاعب في أسعار الذهب و"نشر الفساد".

ويصر المسئولون الإيرانيون على أن التحركات مطلوبة للسيطرة على موجة من نشاط السوق السوداء، التي ازدهرت وسط المشاكل الاقتصادية الإيرانية، خاصة بعد فرض العقوبات الأمريكية، وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي.

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