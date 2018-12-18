سول: أكثر من شخص فروا من كوريا الشمالية إلى الجنوب هذا العام

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أن عدد الكوريين الشماليين الذين فروا إلى الجنوب بلغ 1042 شخصا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، في مستوى يشبه الرقم المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي "1004 أشخاص".



وقال مسؤول بوزارة الوحدة للصحفيين - حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إنه منذ تولي الزعيم كيم جونج - أون لمنصبه في عام 2012 يهرب ما يتراوح بين "ألف" و"ألف و500" شخص من كوريا الشمالية إلى الجنوب سنويا.



وأضاف أن الحكومة كانت "مرنة" في السماح للمنظمات الإنسانية بالاتصال بالشعب الكوري الشمالي وتقديم المساعدة إلى الشمال وسط ذوبان الجليد في العلاقات بين الكوريتين.



كانت كوريا الجنوبية، قد أعلنت العام الماضي عن خطة لتقديم مساعدات بقيمة 8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية من خلال المجموعات الإنسانية الدولية، لكن الخطة لم تنفذ بعد.