طريقة عمل فطائر البطاطس المقلية

"البطاطس" من الأكلات الشهية والمحببة لدى الأطفال والكبار، فهي تتميز بطعمها الشهي والذي يمكن تحضيره بأكثر من طريقة.



في خطوات بسيطة.. يمكن تحضير فطائر البطاطس المقلية



المقادير:

- بطاطس.

- 2 ملعقة كبيرة حليب.

- ملح.

- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

- ملعقة كبيرة من الزبد.

- كوب جبن موزاريلا.

- 2 ملعقة كبيرة طماطم.

- ملعقة كبيرة من البصل الأخضر.

- دقيق.

- ملعقة صغيرة من البابريكا.

- بيض.

- 2 كوب من الزيت.



طريقة التحضير

1. تسلق البطاطس وتهرس جيدًا، ويضاف إليها الحليب والبهارات والملح والزبدة، وتقلب جيدًا حتى يصير الخليط متجانس.

2. تضاف الموزاريلا والطماطم والبصل الأخضر والدقيق والبابريكا والبيض إلى خليط البطاطس ويقلبوا سويًا.

3. نضع كمية من عجين البطاطس في كيس بلاستيكي مفتوح من إحدى اتجاهاته، ونقسم منه البطاطس على ورق زبدة متخذه شكل الكحك.

4. يفرد العجين في وعاء به طحين، ويقلى بالزيت الساخن على الوجيهين حتى تحمر.

