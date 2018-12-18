اليابان تقر برنامجا جديدا لتعزيز الدفاع الوطني

أقرت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الثلاثاء، برنامجها الجديد لتعزيز الدفاع الوطني للسنوات الـ 10 القادمة، والتي تخطط لإنفاق مبالغ طائلة لتنفيذه.



ونشرت الوزارة ـ في بيان لها أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - بنود هذا البرنامج التي تنص على خطط طوكيو لإنفاق 238 مليار دولار خلال السنوات الـ 5 الأولى لتنفيذ هذا البرنامج.



وأضاف البيان أن البرنامج يقضي بإنتاج أول حاملة طائرات وإضافتها لأسطولها - وذلك لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية - وأشار إلي أن الحكومة اليابانية ستشتري في السنوات الـ 10 المقبلة 18 مقاتلة أمريكية من طراز "أف-38 بي"؛ بهدف نشرها على حاملة الطائرات، بالإضافة إلى نشر منظومة "إيجوس أشور" البرية للدفاع المضاد للصواريخ؛ وذلك في الفترة الزمنية نفسها.

