"تراخيص شركات السياحة" ومعارضة متهمي "إهانة القضاء" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة، أبرزها معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم في "إهانة القضاء"، وإعادة محاكمة جرانة بـ"تراخيص شركات السياحة".



معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم في "إهانة القضاء"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.



وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.





إعادة محاكمة زهير جرانة في "تراخيص شركات السياحة"

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيًا في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".



ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.





استكمال المرافعة في محاكمة المتهمين بقضية "رشوة حارة اليهود"



تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إلى مرافعة الدفاع في محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين، و6 آخرين في اتهامهم بالرشوة، مقابل تسهيل إجراءات دمغ مشغولات ذهبية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة حارة اليهود".



وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طه، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد.



جاء في المذكرة التي أعدتها النيابة برئاسة المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، في القضية رقم11180 لسنة 2017 جنايات الجمالية، أن المتهم الأول عاطف كامل، 55 عامًا، ورئيس قسم توقيع الدمغات وعضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين (محبوسا)، وميشيل زكي جورجي 45 عامًا، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود (محبوسا)، وممدوح عبدالله مسعد 51 عامًا، صاحب شركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة (محبوس)، أبانوب جورج زكي 26 عامًا، شريك مدير وشريك متضامن شركة هيروجولد (محبوسا)، نعيم عزيز جاب الله 41 عامًا، صانع ذهب وفضة بشركة كيرمينا (محبوسا)، أحمد إسماعيل أحمد 60 عامًا، صاحب محل مشغولات ذهبية (محبوسا)، مينا كمال سيدهم 32 عامًا، عامل بمحل مشغولات ذهبية (هاربا).



وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث بوساطة المتهم الخامس مبلغا ماليا ثماني عشر ألف جنيه، مقابل قيامه بتسهيل إجراءات دمغ المصوغات بالمصلحة، والمملوكة للمتهم الثالث، كما أنه طلب رشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهم السابع وهي سلسة ذهبية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته تسهيل إجراءات دمغ المصوغات بالمصلحة بقسم الدمغة الذي يرأسه، كما طلب وأخذ من المتهم السادس وآخر مجهول بوساطة المتهمين الثاني والرابع 45 ألف جنيه وقطع من مخدر الحشيش على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عن المصوغات المتحفظ عليها والمملوكة للمتهم السادس.



فيما نسبت للمتهمين من الثاني حتى السابع، تقديم الرشوة والتوسط فيها من موظف عام لاستعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة.



كما نسبت للمتهمين الأول والثاني والرابع والسابع حيازة مخدرات بقصد التعاطي.



وذكرت التحقيقات أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تختص بدمغ المصوغات والمشغولات بأنواعها، بعد التأكد من صحة عياراتها من خلال أخذ عينة من كل مشغول لتحليله بمعامل المصلحة قبل إجراء عملية الدمغ، وذلك مقابل رسوم مالية حيث تقوم إدارة تفتيش المصوغات بتكليف المفتشين بالمرور على محال المشغولات الذهبية لإجراء التفتيش الفني على المصوغات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتحرير محاضر ضبط للمصوغات المخالفة بعد تحريزها، على أن تتولى بعد ذلك اللجنة الفنية لفحص الأحراز إعداد تقرير متضمن فحص سلامة الدمغات ومطابقتها للعيارات القانونية للمشغولات المدمغة بها من عدمه.



يذكر أن ضباط الرقابة الإدارية، ألقوا القبض على المتهمين، عقب ورود بلاغات تفيد طلب الأول من أحد المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات دمغ مصوغات مُصنعة واستغلاله النفوذ لدى اللجنة الفنية لفحص الأحراز في القضية المعروفة، وبتسجيل المكالمات الهاتفية، تبين صحة الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين أثناء تجمعهم في ورشة المتهم الثاني بحارة اليهود.





محاكمة 30 متهمًا في "داعش الوراق"

تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بالوراق رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.. وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



كانت النيابة أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.





محاكمة المتهمين بقضية "إرهاب كنتاكي"



تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين في أحداث إرهاب "مطعم كنتاكي" بمنطقة الجيزه والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.



وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية إحالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن أسامة فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجني عليه أحمد خطاب لغرض إرهابي.



وترجع واقع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكي وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذي يرتاده العامة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وما أن أبصروا المجني عليه حتى اعتدوا عليه بما في حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.



واعترف عبد الرحمن أسامة فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابة بما نسب إليه من اتهامات من انضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابي وكذا شروعه في قتل المجني عليهم العاملين بفرع "كنتاكي الهرم" ومرتادي تلك الأفرع عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا إتلاف عمدا أموالا ثابتة ومنقولة لا يمتلكها ومملوكة لفرعي كنتاكي الهرم، وقد جاء اعترافه وحقيقة الواقعة المنسوب صدورها إليه مقررًا أن دوره كان يقتصر فقد على مراقبة الطريق ليتمكن أقرانه من ارتكابهم الفعل الإرهابي.