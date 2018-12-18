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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:28 ص

في عيد ميلادها.. عبلة كامل ترفض الماكياج وتتألق بالحجاب

عبلة كامل
عبلة كامل
هدير القاضي
dostor.org/2439954

صاحبة الأدوار الواقعية التي لامست احتياجات وظروف جمهورها بكافة طبقاته، برعت في تقديم أدوار الأم، ووصل صدق مشاعرها لمتابعيها فأحبوها.

الفنانة عبلة كامل، التي تحل علينا اليوم عيد مولدها الـ58، حيث ولدت في 17 سبتمبر 1960، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

لا يعلم الكثير السبب وراء ظهور عبلة كامل، بطبيعتها خلال الأدوار التي تقدمها ورفضها لوضع الماكياج على وجهها، ولكن ذلك يرجع إلى خوفها الشديد من الأضرار التي يسببها الميك أب على بشرتها.

وأوضحت عبلة كامل أن وجهها يصعب عليها، لأننا نعيش في بيئة متربة وليست نظيفة فهذا يحمل وجهها عبئًا إضافيا، فهي تملك يقين بأن الماكياج سيتسبب في إصابتها بالتشوهات.

امتلكت عبلة كامل الخدود الوردية التي كانت تعطيها جمال رباني ميزها عن غيرها من نجمات السينما والتلفاز، ولم تقدم أي مشهد خارج طيلة مسيرتها الفنية، فكانت تؤمن بأن الموهبة هي من تبرز صاحبها.

كانت ملابسها دليل على الاحتشام، فكانت ترتدي الجيبات والشميزات الواسعة والبناطيل والتونيكات، وبعد أن قررت ارتداء الحجاب صممت على تقديم أعمالها الفنية، وعدم الاعتزال كغيرها من نجوم جيلها.

قدمت العديد من الأدوار وهي ترتدي الحجاب وتألقت فيهم كثيرا، وبدا ذلك واضحا في أفراح إبليس وسلسال الدم.

في عيد ميلادها.. عبلة كامل ترفض الماكياج وتتألق بالحجاب
في عيد ميلادها.. عبلة كامل ترفض الماكياج وتتألق بالحجاب
في عيد ميلادها.. عبلة كامل ترفض الماكياج وتتألق بالحجاب
في عيد ميلادها.. عبلة كامل ترفض الماكياج وتتألق بالحجاب
في عيد ميلادها.. عبلة كامل ترفض الماكياج وتتألق بالحجاب
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