الحسيني: مجالس المحليات دورها معاونة المحافظ على حل المشاكل

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجالس المحلية التي سيتم إنشائها بموجب انتخابات المحليات القادمة ستكون معنية بمعاونة المحافظ في مهمته الرئيسية، وهي الحفاظ على وحدة المحليات داخل كل محافظة، وتفعيل أدوار الفئات المختلفة لإعلاء المصلحة العامة، وحل كافة المشكلات التي غرست فيها المحليات لسنوات طويلة في الفساد والمحسوبية والدمار الكامل.



وأوضح الحسيني، لـ"الدستور"، أن قانون الإدارة المحلية في مجمله متكامل ولكن هناك بعض الثغرات تظهر من الحين للأخر تتطلب إعادة النظر في مادة من مواد القانون.

