باحثة يونانية بين أفضل العلماء الشبان في العالم

تعيش الباحثة اليونانية الشابة إيليني أنطونيادو، التي تبلغ عتبة 30 عاما فقط، تحقيق حلمها ضمن فريق أبحاث بأكاديمية لاستكشاف الفضاء بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) كواحدة من أصغر العلماء في العالم.



وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية على الإنترنت، أن الشابة اليونانية أصبحت معترفا بها عالميا من قبل المجتمع العلمي لمشاركتها في تطوير علاجات منقذة للحياة تنطوي على زرع الأعضاء الاصطناعية.



وتلقت أنطونيادو عدة جوائز دولية علمية رفيعة من وكالة ناسا وفي بريطانيا وغيرها، وقد اختارتها ناسا للدراسة في أكاديمية (أميس) لاستكشاف الفضاء بعد أن بدأت في دراساتها للدكتوراه في الهندسة الحيوية بجامعة إلينوي الأمريكية، وتتركز أبحاثها على الطب التجديدي وتطوير الأعضاء الاصطناعية والهندسة الحيوية واستكشاف الفضاء إلى جانب تطوير زراعة الخلية ثلاثية الأبعاد في مجال تخليق أعضاء اصطناعية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يتناسب عمل وخبرة وإنجازات العالمة اليونانية الشابة مع عمرها الحقيقي، فقد ولدت في مدينة سالونيكي عام 1988 وحصلت على المركز الثالث بين أكثر العلماء الشبان في مجال الرعاية الصحية في قائمة (30 تحت 30) لمجلة "فوربس" عام 2015.

