مكافأة للمبلغين عن قضايا الاحتيال في مجال التأمين الصحي بالصين

ذكرت السلطات الصينية أنها ستقدم مكافآت مغرية للمواطنين الذين يبلغونها عن قضايا الفساد والاحتيال في مجال الرعاية والتأمين الصحي، في إطار جهودها الحالية الرامية إلى محاربة الفساد.



جاء ذلك في منشور صادر عن إدارة التأمين على الرعاية الصحية الوطنية ووزارة المالية، مشيرا إلى أنه يمكن أن تصل المكافآت إلى 100 ألف يوان (14.480 دولار) مع عدم الإفصاح عن شخصية المبلغ، وذلك في إطار جهود مكافحة عمليات الاحتيال والحصول على مبالغ التأمين الصحي بدون وجه حق.



وأوضح المنشور، وفقا لصحيفة (تشاينا ديلي) على الإنترنت، أنه إذا كانت عملية الاحتيال غير معروفة لقسم التأمين الصحي المحلي قبل التبليغ عنها، فإنه يمكن حصول المبلغين عن قضايا الغش والتدليس على نسبة من المبلغ الذي ينطوي على عملية الاحتيال بعد ثبوت الواقعة.



وأوضح المنشور أن عمليات التبليغ تتم عن حالات الاحتيال بين الأوساط الطبية والصيدليات وحتى الأفراد المتحايلين للحصول على مزايا لا يستحقونها في التأمين الصحي من خلال تزوير الشهادات الطبية أو منح بطاقة التأمين الصحي الخاصة بهم لآخرين.



ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 95% من الناس في الصين مؤمن عليهم تحت مظلة برامج التأمين الصحي الأساسية.

