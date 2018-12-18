منحة لتعزيز برامج اللياقة البدنية بين الأطفال في بريطانيا

حصلت مبادرة الميل اليومي "ديلي مايل" لتعزيز اللياقة البدنية في المدارس الابتدائية الإنجليزية على مبلغ 1.5 مليون جنيه استرليني بهدف التوسع في برنامج تمرين الأطفال على أساسيات التربية البدنية للتمتع باللياقة ومحاربة البدانة.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على الإنترنت، أن هذه أكبر دفعة مالية تحصل عليها هذه المبادرة، من جانب مؤسسة "سبورت انجلند"، بهدف المزيد من التوسع في جهود تعليم الأطفال العودة إلى أساسيات اللياقة البدنية وتطبق في عموم إنجلترا.



وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع الميل اليومي انطلق قبل 6 سنوات في إحدى المدارس عندما قام الأطفال بالجري 5 لفات حول الفناء، ليتحول بعد ذلك ويصبح الآن من أساسيات اللعب الروتينية في 3500 مدرسة في إنجلترا، وبالنسبة لعدد 1.25 مليون طفل في أنحاء العالم.



وسيخصص المبلغ لجذب المزيد من المدارس الابتدائية في إنجلترا للانضمام للبرنامج، بهدف تحسين لياقة الطفل وخفض مستويات السمنة بين الأجيال الجديدة.

