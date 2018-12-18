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فن
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:04 ص

انطلاق مهرجان طيبة الدولى للفنون فى دورته الخامسة بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2439942

افتتح مساء الاثنين، عبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والدكتورة هنا مكرم رئيس مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل، مهرجان طيبة الدولى فى دورته الخامسة بحضور السفير عبد العظيم الشيخ القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، حيث من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 20 ديسمبر الجارى، بمشاركة فرق من 11 دولة عربية وأجنبية.

بدأ حفل الافتتاح، بعروض لفرقة أسوان للفنون الشعبية وعروض كورال أطفال، وعرض عرائس ماروينييه، وافتتاح معرض فنى وتراثى مصر سودانى بقصر ثقافة أسوان.

وقالت هنا مكرم رئيسة المهرجان سيتضمن سلسلة من الندوات وورش العمل في مجالي الفنون التشكيلية والمسرح المدرسي، بجانب مسابقة لاكتشاف المواهب بمدارس أسوان، والتى يرعاها المسرحى الكويتى المعروف الدكتور حسين المسلم، الذى يتولى الرئاسة الشرفية للمهرجان هذا العام.

من جهته قال حجاج سلامة، مدير المهرجان إنه سيشهد أربعة معارض فنية وتشكيلية بينها، معرض " خطوط عربية " للفنانة التشكيلية الإيطالية، أنتونيلا ليونى، ويضم المعرض مجموعة لوحات تستعرض فيها انتونيلا ليوني، مهاراتها وقدراتها الفنية، في تطويع حروف الخط العربى، وتحويلها إلى لوحات فنية مبهرة، ومعرض " أسوان بعيون سويسرية " للفنان والمصور السويسرى دانيا بيك، ويضم معرض دانيال حول أسوان، صورا ومشاهد نادرة للمعالم الأثرية بمحافظة اسوان، ولنهر النيل الخالد، والطبيعة الخاصة التى تتفرد بها مدينة أسوان كأحد أهم المشاتى السياحية العالمية، وكواحدة من أهم مدن السياحة الثقافية، وهناك معرضًا خاصًا للفنانة التشكيلية الإسبانية، فاطمة سليمان أفونسو، يحمل عنوان " نساء العالم "، وتتناول لوحات المعرض، التى رسمتها أنامل فاطمة أفونسو قضية المرأة بالعالم أجمع، وتركز على صور متعددة للمرأة العاملة.. المناضلة.. الشجاعة.. وحق النساء في العيش بكرامة دون النظر لعرقهن أو دينهن.

أما الفنانة التشكيلية الأردنية، نعمت الناصر، فقد اختارت المهرجان ومدينة أسوان لتقيم بها معرضها الخاص الذى تستعرض فيه نتاج مسيرتها الفنية التى امتدت طوال أربعين عاما مضت، فى مجال الجرافيك، والحفر على الخشب واللينوليوم وذلك منذ العام 1978 وحتى اليوم، والمعرض سيضم لوحتين ضخمتين من القماش، يحويان 80 صورة لـ 80 عملا تشكيليا بجانب الكثير من لوحات لنعمت الناصر ترجع لمراحل فنية مختلفة من حياتها

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