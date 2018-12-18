زيارة السيسي إلى النمسا تستحوذ على عناوين الصحف

استحوذت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى النمسا على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، وأبرزت "الأهرام " و" الأخبار " و" الجمهورية " نشاط الرئيس في اليوم الثاني من الزيارة، حيث عقد عددا من اللقاءات المهمة مع كل من نظيره النمساوى الكسندر فان دير بيلين، ومستشار النمسا سيباستيان كورتز، ورئيس البرلمان فولفانج سوبوتكا، مؤكدة أن هذه اللقاءات فتحت نوافذ جديدة للتعاون الثنائى ونشر الاستقرار والتنمية بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.



وقالت الصحف إن مباحثات الرئيس مع أقطاب القيادة النمساوية تركزت حول قضايا أساسية، أولها قضية الهجرة غير المشروعة، حيث شدد على أن الأوضاع غير المستقرة فى بعض الدول العربية لها تأثير مباشر على دول أوروبا، وأشارت إلي أن مباحثاته مع كورتز، تناولت قضية الهجرة غير المشروعة، بوصفها مثالا لحالة عدم الاستقرار التى تركت تأثيرها على هذه الدول.



وأضافت الصحف، أن الرئيس السيسي أوضح خلال لقاءاته أن مصر تحتضن 5 ملايين لاجئ، يتم التعامل معهم كمواطنين وليس كلاجئين، يعيشون بيننا وليس فى معسكرات، وأكد السيسى أن مصر لديها التزام أخلاقي وإنساني تجاههم، ولم تتاجر بقضيتهم أو تبتز بها أحدا، منوها بأنه لم يخرج قارب واحد من مصر يحمل لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين.



وأشاد مستشار النمسا بالجهود المصرية للحد من الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، بما ينعكس إيجابيا على استقرار القارة العجوز.



أما بشأن مكافحة الإرهاب، حذر السيسى من تحرك الإرهابيين من مناطق النزاعات التى لقوا فيها هزائم إلى مناطق أخرى رخوة، مؤكدا أهمية السعى لحصارهم، والعمل على حل أزمات الشرق الأوسط، لافتا إلى خطورة الإرهاب على الأمن والاستقرار بالمنطقة وأوروبا.



وعن التعاون الثنائى أعرب الرئيس السيسى عن سعادته بزيارة النمسا، والحفاوة التى حظى بها، من جانب الجالية المصرية والشعب النمساوى، مضيفا أن زيارته تمثل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون بين البلدين.



وكذلك أوضحت الصحف أن الرئيس والمستشار شهدا توقيع 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات، أمس، فى مجالات التعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا والاتصالات والسكك الحديدية، كذلك ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التبادل التجارى، وجذب الاستثمارات النمساوية لمصر، وتوريد المعدات للمشروعات القومية، وإنشاء جامعة نمساوية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشار الرئيس إلى توافق الجانبين على عقد اللجنة المشتركة بينهما، خلال العام المقبل، لوضع آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



من جانبه أعرب سيباستيان كورتز، عن تقدير بلاده جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر، مؤكدا أن هناك آفاقا واسعة للتعاون الثنائى، وأوضح كورتز أن مصر أحد أهم الشركاء التجاريين لبلاده فى إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن 600 شركة نمساوية تعمل بمصر.



وفي سياق آخر، أبرزت صحيفة " الأهرام " تأكيد فابيو كافانا المدير العام لشركة أيوك برودكشن - أحد فروع شركة إينى الإيطالية التى تستثمر 12 مليار دولار بمصر لتنمية حقل ظهر للغاز - أن «ظهر» سوف ينقل مصر من مجموعة الدول المستوردة للغاز الطبيعى إلى خانة المصدرين، بنهاية عام 2019.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان مع «كافانا» أمس حيث بحثا إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة والوزارة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، تقوم الشركة بموجبه ببرامج تدريبية ذات تقنية عالية مجانا للشباب الراغب فى التدريب لتنمية وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم فى مجال السلامة والصحة المهنية وتـأمين بيئة العمل، فضلا عن المهن الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل.



وأكد «كافانا» أن هذا التدريب سوف يوجد كوادر شبابية تستطيع تحمل المسؤولية على أعلى مستوى كونها سوف يتم تدريبها فى كبرى الشركات العالمية مثل اينى الإيطالية، وذلك اسهاما منها فى المشاركة المجتمعية للنهوض بقدرات الشباب كى يسهم فى التنمية الشاملة بالبلاد. وقال «سعفان»: إن ذلك يأتى فى إطار ما تنتهجه وزارة القوى العاملة حاليا للتدريب على أحدث الأساليب العلمية مع كبرى الشركات العالمية تحديدا فى مجال الخدمات البترولية.



وأبدى مسئولو شركة اينى سعادتهم بالتعاون مع وزير القوى العاملة لكونهم سباقين بعقد أكثر من بروتوكول فى قطاع البترول تحديدا، ومع بعض الشركات، لافتين النظر إلى أن «ايني» الإيطالية لها أهمية خاصة للدولة المصرية وتحديدا بعد اكتشاف ظهر.



وفي شأن محلي آخر، اهتمت صحيفة "الأخبار" بتأكيد محمد معيط وزير المالية أن مصر بدأت تتهيأ لانطلاقة تؤدي لتحسين حياة المواطنين وخلال السنوات الثلاث القادمة ستكون في وضع مختلف وستتحسن الأحوال النقدية للناس وتزيد خدمات الصحة والتعليم، وذلك خلال مشاركته أمس الأول في مؤتمر »النمو الاقتصادي الي السعادة الاقتصادية»‬ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.



وأضاف الوزير أن إيرادات الدولة بدأت تزيد بمعدل أعلي من زيادة المصروفات لكن المصروفات شبه حتمية ولهذا ليس أمامنا إلا تنمية مواردنا حتى لا تتأثر قدرة الدولة علي إقامة المساكن والمدارس والمستشفيات وتحسين جودة الخدمات، مشيرا إلي أن مصر تجاوزت مرحلة اختفاء أو نقص السلع بسبب نقص الموارد.



وأوضح الوزير أن حجم الإيرادات في موازنة (٢٠١٨٢٠١٩) ٩٨٩ مليار جنيه وفوائد الديون ٥٤١ مليار جنيه وأقساط الديون ٢٧٦ مليار جنيه ومن المنطقي ان نبدأ بسداد فوائد وأقساط الديون حتى لا تتراكم ثم نبدأ في التخفيف عن الناس ونحاول الآن خفض عجز الموازنة حيث يتناقص سنة بعد أخري وما دام العجز يقل فنحن نسير في الطريق الصحيح ولهذا نحن لا نقترض إلا لسد العجز في الموازنة وسداد فوائد وأقساط الديون.



وأضاف أن المشكلة الآن هي عدم التناسق بين الدخل والأسعار ولهذا لابد من زيادة الإنتاج حتي لا يحدث نقص في المعروض ولابد من مواجهة خطر النمو السكاني لأنه إذا لم تكن الدولة قادرة علي توفير احتياجات المواليد الجدد من مسكن ومأكل وملبس وتعليم وعلاج ستزيد معدلات الفقر.



وأشار الوزير إلى التكليف الرئاسي بضرورة خفض الدين العام بعدما وصل إلى مرحلة صعبة ولهذا وضعنا إستراتيجية لتحقيق هذا الهدف موضحا انه في ٣٠٦٢٠١٧ كان حجم الدين العام يمثل ١٠٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي ونجحنا في تخفيضه في ٣٠٦٢٠١٨ إلى ٩٨٪ ونستهدف الوصول به في ٣٠٦٢٠١٩ إلي ٩٢٪ وكان المفترض ان يصل في موازنة (٢٠٢١٢٠٢٢) إلى ٨٠٪ لكن وفقا للخطة التي وضعناها سيصل الي ٧٠٪ فقط.



وأكد الوزير أن مشروعات البنية التحتية التي تتم الآن في كل مكان ضرورة حتمية لتهيئة الأجواء لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة.



وقال الوزير إن ٧٠٪ إلى ٧٥٪ من إيرادات الدولة من الضرائب والجمارك وتعهد بإجراء حوار مجتمعي حول التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية مؤكد أن هناك تكليفا رئاسيا بضرورة وضع حلول لمشاكل تطبيق الضريبة العقارية بعدما اتضح أنها أكبر من الحصيلة التي تم جمعها وأشار أيضا إلي أنه سيتم تعديل قانون الجمارك الصادر عام ١٩٦٣ أي منذ ٥٥ عاما دون أن يعني ذلك زيادة الجمارك.



فيما اهتمت الجمهورية بتأكيد وزارة الداخلية استمرار عملياتها النوعية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين علي القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والتصدي للبؤر الإجرامية وتجارة المخدرات وأشارت الوزارة إلي أن أجهزة الأمن تولي اهتماما بحملات حماية أراضي وممتلكات الدولة ومواجهة عصابات الاستيلاء علي الأراضي وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



ذكرت الوزارة أن أجهزة الأمن نجحت خلال الأيام الماضية في تأمين إزالة أكثر من 36 ألف حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل.



وذكرت الوزارة أن أجهزة الأمن نجحت في كشف غموض 48 جريمة شملت القتل العمد والسرقة بالإكراه وانتحال الصفة والحريق العمد وتم إلقاء القبض علي مرتكبيها والبالغ عددهم 63 متهما.. كما تمكنت الحملات الأمنية من مداهمة 60 بؤرة إجرامية وضبط أكثر من ألف سلاح ناري بالإضافة إلي أكثر 2200 متهم في قضايا المخدرات.



كما ضبطت الحملات 41 تشكيلا عصابيا ارتكبت 220 حادث سرقة وبلغ عدد المتهمين فيها 114 متهما وأكثر من 3 آلاف قضية في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار والتعدي علي أرض آثار وحيازة قطع أثرية وتمكنت الحملات أيضا من ضبط 870 قضية تتعلق بالتهرب من الضرائب.