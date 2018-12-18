إنجازات مصر خلال حكم السيسي والاهتمام بالصحة يتصدران مقالات كتاب الصحف

تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها الإنجازات التي تحققت في مصر خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك توجيهاته بضرورة العمل والاهتمام بالصحة.



ففي عموده "نقطة نور" بجريدة الأهرام وتحت عنوان " إنجاز يستحق الفخار" قال الكاتب مكرم محمد أحمد إن من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يُباهي العالم أجمع بهذا القدر الهائل غير المسبوق من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ومن حق المصريين أن يفتخروا بهذا العمل المدهش الذى يكاد يكون مُعجزة نراها ونتابعها كل يوم على أرض الواقع، من حقهم أن يفاخروا بهذا الإنجاز المهول لأنه جاء نتيجة كدهم وعرقهم ليؤكد لكل العالم أن المصريين قادرون على صنع المعجزات فى ظل قيادة وطنية شجاعة مُصممة على إعادة بناء مصر من جديد مهما يكن واقعها الراهن.



وأضاف الكاتب أن المصريين أنجزوا خلال 4 سنوات 8 آلاف مشروع بقيمة تريليون و600 بليون جنيه، رفعت حجم الكهرباء من 20 ألف ميجاوات عام 2014 إلى 45 ألفًا، وأصبح لدى مصر وفرة فى الطاقة تُغطى كل مشروعات مصر، وأقاموا 5900 كيلو متر جديدة من الطرق و250 كوبرى و6 محاور جديدة على النيل صنعت شبكة الطرق القومية التى غيرت وجه الحياة على أرض المحروسة، وسهلت للناس حياتهم وأعمالهم بصورة يحسها ويدركها كل مواطن.



وأوضح أن مشروعات الإسكان كان كل ما تحصلت مصر عليه على امتداد 9 سنوات قبل عام 2014 لا يزيد على 383 ألف وحدة سكنية، لكنها أقامت ـ على مدى السنوات الأربع الماضية مليونى وحدة سكنية بينها 730 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي مُدنًا جديدة مُتحضرة تسُر الناظرين، طعمًا آخر لسكانها الجدد تحلو معه الحياة فى هذا المنظور الفائق الجودة، العامر بالخدمات يسُر القلب والفؤاد.



وقال إن المصريين أقاموا أيضًا 56 محطة تحلية لمياه البحر فى جميع الشواطئ فى الجلالة والعين السخنة والعلمين وشرق بورسعيد وجنوب سيناء ومرسى مطروح والطور، كل محطة تنتج 30 ألف متر مكعب يوميًا للشرب والزراعة، وتنتج جميعًا 945 مليون متر مكعب سنويًا، وهو رقم يقرب من المليار متر مكعب يسد الفجوة المائية التى كانت تعيشها معظم هذه المناطق.



وأشار الكاتب إلى أن الأكثر عظمة وإنسانية وكبرياء وإرادة، هذا التصميم الشديد من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى على الخلاص من كل العشوائيات السكنية التى تتاخم الآن كل مدينة مصرية وأولها القاهرة، والذى ينبغى أن يقابله تصميم الشعب المصرى على ألا يعود إلى هذا الخطأ الفادح والمكلف مرة أخرى



ولفت إلى جهود مصر فى القضاء على فيروس (سي)، وجهودها في إحداث نهضة تعليمية تُمكن شباب مصر من أن يُحسن استخدام عقله بدلًا من الحفظ والاستظهار، وهو ما يؤكد أن الأوضاع قد اختلفت، وأن الصورة تتحسن، وأن الشمس تطلع كل نهار على المزيد من التقدم والإنجاز.



أما محمد بركات ففي عموده " بدون تردد " وتحت عنوان " ملاحظات لافتة «٢»" قال إن الملاحظات اللافتة للانتباه، في مراسم افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية التي تمت يوم السبت الماضي، هي تعدد وضخامة المشروعات بما يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالدولة المصرية في إطار خطة محددة للتنمية الشاملة، وفق برنامج زمني محدد يتم تنفيذه بدقة والتزام كاملين.



وأشار إلى توجيهات الرئيس الخاصة بالصحة العامة للمصريين والحد من ظاهرة السمنة وتضخم الوزن، وارتباط ذلك بغيبة الاهتمام بممارسة النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، موضحا أن هذه الملاحظات من جانب الرئيس تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدلالات ومن قبلها وبعدها الكثير من المقاصد والأهداف بالغة الأهمية.



ولفت إلى أن حوار الرئيس مع محافظ العاصمة أكد على مهمة ومسئولية شاغل المنصب والوظيفة العامة، وأن يكون دائما ملما بصورة كاملة، بكل ما يتعلق أو يتصل من قريب أو بعيد بعمله وبالمسئوليات المسندة إليه، وأن يتابع بصفة مستمرة كافة المعلومات الخاصة بذلك، وأن تكون لديه الصورة الكاملة عن حجم العمل وتفاصيله والمشاكل المتعلقة به، وما تم انجازه وما لم ينجز وحجم وأسباب النجاح أو الإخفاق.



ونوه إلى تأكيدات الرئيس على ضرورة هذا الإلمام من جانب المسئول سواء كان محافظا، أو غير ذلك، بكل ما يتعلق بشئون عمله حتى يستطيع نقل الصورة الحقيقية إلى المواطنين بصراحة وشفافية ووضوح كامل، وهذه ضرورة لازمة لبناء المشاركة الشعبية والمجتمعية التي نسعى إليها ونشر الصورة الكاملة والصحيحة عن حجم الانجاز والجهود المبذولة للنهوض بالدولة، وتحقيق طموحات الشعب في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.

