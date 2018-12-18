إجلاء 11 ألف شخص من منازلهم جراء إعصار "فيثاي" جنوبي الهند

أعلنت السلطات الهندية إجلاء أكثر من 11 ألف شخص من منازلهم ونقلهم إلى مناطق آمنة، وذلك مع وصول الإعصار "فيثاي" إلى سواحل ولاية "أندرا براديش" الجنوبية منذ ساعات.



وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية اليوم الثلاثاء أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن تسقط أمطار غزيرة على المنطقة بسبب الإعصار القوي الذي تسبب حتى الآن في اقتلاع الأعمدة الكهربائية والأشجار في مناطق مختلفة كما تسبب في إحداث أضرار على نطاق واسع بالمحاصيل الزراعية.



وأضافت الشبكة الهندية أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الإعصار، مشيرة إلى أن السلطات أقامت مخيمات إغاثة ويتم بداخلها توفير احتياجات المواطنين من الغذاء والضروريات الأخرى.