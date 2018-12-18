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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:59 ص

مسئول صيني: إقامة شراكة مع الكويت ضخت حيوية كبيرة في العلاقات

نائب رئيس مجلس الدولة
نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ
أ ش أ
dostor.org/2439938

أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ أن إقامة شراكة استراتيجية مع الكويت خلال زيارة الدولة التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الصين شهر يوليو الماضي، ضخت حيوية كبيرة في العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) هان تشنغ مساء أمس الاثنين، مع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي في العاصمة (بكين).

وقال تشنغ إن الرئيس الصيني شي جين بينج أجرى محادثات مع أمير الكويت خلال زيارته إلى الصين، حيث توصل الجانبان إلى سلسلة من التوافقات المهمة، داعيا الجانبين إلى "تنفيذ التوافقات التي توصل إليها زعيما البلدين من أجل تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز المواءمة بين استراتيجيات التنمية الخاصة بالبلدين، وتدعيم بناء الحزام والطريق"، وحث تشنغ، البلدين على تكثيف التبادلات الشعبية، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، بالصداقة التقليدية التي تجمع بين الكويت والصين، قائلا إن البلدين يتمتعان بالثقة ويدعمان بعضهما البعض.

وأضاف أن الكويت تشيد بالإنجازات الرائعة التي حققتها الصين في ظل سياسة الإصلاح والانفتاح، معربا عن تطلع بلاده إلى التعلم من تجربة حوكمة الدولة في الصين، وهي مستعدة للمشاركة في بناء الحزام والطريق.

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