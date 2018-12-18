القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
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الأبراج اليوم
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:41 ص

حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

برج الجوزاء
برج الجوزاء
dostor.org/2439921

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: لا يوجد في سمائك تنافرًا ولهذا السبب أشجعك على أخذ المبادرة والسير قدمًا نحو الأفضل حتى لو اصطدمت أحيانًا ببعض العوائق.

عاطفيًا: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما.

صحيًا: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهدافًا عالية وتبذل كل جهدك وأقصى طاقة ممكنة لبلوغها.

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