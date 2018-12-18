حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: لا يوجد في سمائك تنافرًا ولهذا السبب أشجعك على أخذ المبادرة والسير قدمًا نحو الأفضل حتى لو اصطدمت أحيانًا ببعض العوائق.



عاطفيًا: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما.



صحيًا: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهدافًا عالية وتبذل كل جهدك وأقصى طاقة ممكنة لبلوغها.

