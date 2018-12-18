قانون "حظر السفر" الأمريكى يحرم أمًا يمنية من الوجود مع طفلها فى أيامه الأخيرة

تعيش أم يمنية لطفل يبلغ من العمر عامين ويعاني من مرض جيني في المخ، معاناة لعدم رؤية ابنها بسبب حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول ذات الغالبية المسلمة، لتجد الأم نفسها عالقة في مصر، وفقًا لبيان صحفي صدر عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية.



ويقاتل الطفل عبدالله حسن، حالة جينية في الدماغ تسوء مع مرور الوقت، في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بينما تعاني والدته العالقة في مصر من ألم بعدها عنه، بحسب ما نشره موقع "CNN" عربي.