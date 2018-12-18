سفير السودان لدى سوريا يبرر سفر البشير إلى دمشق بطائرة روسية

شدد سفير السودان لدى سوريا، خالد أحمد محمد، على أن زيارة الرئيس، عمر البشير إلى دمشق "تحرك سوداني خالص"، وليس بمبادرة من أي دولة أخرى.



جاء ذلك في تصريحات للسفير السوداني بقناة سودانية 24 (خاصة).



وحول سؤال عن أن الزيارة تمت بمبادرة من دول مثل "روسيا والسعودية"، رد السفير قائلًا إن "السودان دولة ذات سيادة، ولها قيادة سياسة تعلم ما تفعل،ولا تحرك بالريموت كنترول من هنا وهناك".



وأضاف: "القيادة السودانية تتخذ القرار الذي تراه مناسب لمصلحتها ومصلحة العالم العربي".



وأكد أن زيارة الرئيس السوداني لسوريا "سودانية خالصة".



وأشار، أحمد إلى أن زيارة البشير لسوريا "ضربة قاضية أمام أي حديث إعلامي عن تقارب إسرائيلي- سوداني".



وأضاف: "السودان دولة ضد اسرائيل، ولم تغير موقفها في يوم من الأيام منها".