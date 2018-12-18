أمريكا تعتقل إيرانيًا بتهمة محاولة تسليم فتح الله جولن إلى تركيا‎

اعتقلت السلطات الأمريكية، بيجن كيان، وهو أمريكي من أصول إيرانية وشريك لمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، بتهمة ممارسة الضغط غير القانوني لتسليم الداعية الإسلامي المعارض فتح الله جولن إلى تركيا.



وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن السلطات الأمنية قامت بنقل الإيراني "بيجن كيان" إلى محكمة ألكساندريا الاتحادية بولاية فرجينيا، بتهمة ممارسة الضغط "غير الشرعي والقانوني" لتسليم فتح الله جولن إلى تركيا.



ووفقًا للائحة الاتهام الصادرة تم اعتقال الأمريكي من أصول إيرانية "بيجن كيان"، الذي شغل منصب رئيس مجموعة فلين للأعمال.



وبحسب اللائحة فإن "فلين وكيان" عملا في أنقرة في عام 2016 لتسليم فتح الله جولن، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بتنفيذ انقلاب عسكري فاشل ضده.



وقال ممثلو الإدعاء بالمحكمة الدستورية في ولاية فرجينيا في عريضة الاتهام: "سعى المتهمون إلى الانتقاص من مواطن تركيا بين السياسيين والرأي العام إلى أن يوفروا في نهاية المطاف إمكانية تسليمه".