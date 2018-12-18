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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:16 ص

شرطة دبى تحصل على "التميز الدولى" فى خدمة المتعاملين

شرطة دبى تحصل على
شرطة دبى تحصل على "التميز الدولى" فى خدمة المتعاملين
وكالات
dostor.org/2439909

تسلم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مواصفة التميز الدولي في خدمة المتعاملين "TISSE"، وشهادة الاعتراف من المعهد البريطاني للمعايير "BSI"، كأول مؤسسة شرطية على مستوى العالم تحقق درجة 97.8% من التدقيق الأول الذي يضع مراكز الخدمة ضمن تصنيف الـ5 نجوم، وذلك عبر تبني أحدث الحلول في تحقيق سعادة المتعاملين.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني.

وتقدم القائد العام لشرطة دبي، أثناء تسلمه شهادة المواصفة من السيد كولن رشمير، مدير عام قسم المطابقة والمخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد البريطاني للمعايير، بالشكر الجزيل لفريق العمل المختص من شرطة دبي.

وبدوره هنأ اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، القيادة العامة لشرطة دبي لحصولها على مواصفة التميز الدولي في خدمة المتعاملين "TISSE"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات العالمية التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في مختلف المجالات.

من جانبه، قال العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، إن تطبيق المعيار الدولي للتميز في الخدمات "TISSE" متعددة الجوانب له فوائد عديدة، كونه يحدد بشكل واضح المجالات الرئيسية للنشاط التنظيمي الذي يجب إدارته في وقت واحد وتقديم تجربة عملاء متميزة باستمرار.

كما ينشئ "TISSE" منصة تشخيصية يمكن من خلالها مراقبة أداء المنظمات الأخرى وتطوير تجربة المتعامل، وزيادة رضا المتعامل، وزيادة الاحتفاظ به والحفاظ على مستويات أعلى من ولاء المتعامل للمؤسسة، والمساهمة بشكل مستمر في زيادة الفعالية التشغيلية والمالية للمؤسسة.

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