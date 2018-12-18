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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:15 ص

الاتحاد الأوروبى وفرنسا يرشحان كاترين لانييل لرئاسة منظمة الفاو

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى وفرنسا يرشحان كاترين لانييل لرئاسة منظمة ال
وكالات
dostor.org/2439908

قدمت فرنسا والاتحاد الأوروبي، كاترين جيسلان لانييل (55 عامًا) الخبيرة في الأنظمة الزراعية والغذائية العالمية كمرشحة لرئاسة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وجيسلان لانييل هي مهندسة زراعية أمضت 30 عامًا في رئاسة الهيئات الحكومية الزراعية والغذائية في فرنسا.

وتولت بين عامي 2006 و2013 رئاسة الهيئة الأوروبية للأمن الغذائي في إيطاليا، التي تصدر الآراء العلمية حول المخاطر المرتبطة بالسلسلة الغذائية.

واجهت المرشحة الفرنسية للفاو خلال قيادتها الهيئة الأوروبية للأمن الغذائي،قضايا مثيرة للجدل متعلقة بالأغذية المعدلة وراثيا والاستنساخ.

وتنتهي ولاية المدير العام للمنظمة البرازيلي-الإيطالي-الأمريكي جوزيه جراتسيانو دا سيلفا (69 عاما) في نهاية يوليو 2019.

يذكر أن الفاو تأسست في 1945 وهي مكلفة بالتصدي للمجاعة في العالم من خلال التنمية الزراعية.

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