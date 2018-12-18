العمال يدعو للتصويت بسحب الثقة من تيريزا ماى

دعا جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال البريطاني، إلى إجراء اقتراع بسحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ بسبب عدم سماحها للبرلمان بالتصويت على الفور على الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.



وهذا الإجراء من قبل حزب العمال الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي، رمزي إلى حد بعيد.



وقال "كوربن" في مجلس العموم: "هذا غير مقبول بالمرة".



وأضاف جيريمي كوربن: "لذا سيدي الرئيس، ولأنني لا أملك سبيلا آخر لضمان إجراء التصويت هذا الأسبوع، فإنني اتقدم بطلب ينص على التالي: بما أن هذا المجلس لا يثق في رئيسة الوزراء، بسبب عدم سماحها لمجلس العموم بإجراء تصويت جاد على الفور بشأن اتفاق الانسحاب... فإنني سأتقدم بهذا الطلب على الفور".



وفي وقت سابق اليوم قالت تيريزا ماي إنها ستتيح الاتفاق للتصويت في الأسبوع الذي يبدأ في 14 من يناير المقبل.