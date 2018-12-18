اليوم.. محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة فى اتهامه بـ"الرشوة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين، وسكرتيرة، و6 آخرين في اتهامهم بالرشوة، مقابل تسهيل إجراءات دمغ مشغولات ذهبية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة حارة اليهود".



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طه، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.



وجاء في المذكرة التي أعدتها النيابة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، في القضية رقم 11180 لسنة 2017 جنايات الجمالية، أن المتهمين هم: الأول عاطف كامل، 55 عاما، رئيس قسم توقيع الدمغات عضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين (محبوس)، وميشيل زكي جورجي، 45 عاما، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود (محبوس)، وممدوح عبد الله مسعد، 51 عامًا، صاحب شركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة (محبوس)، وأبانوب جورج زكي، 26 عامًا، شريك مدير وشريك متضامن شركة هيروجولد (محبوس)، ونعيم عزيز جاب الله، 41 عامًا، صانع ذهب وفضة بشركة كيرمينا (محبوس)، وأحمد إسماعيل أحمد، 60 عامًا، صاحب محل مشغولات ذهبية (محبوس)، ومينا كمال سيدهم، 32 عامًا، عامل بمحل مشغولات ذهبية (هارب).



ونسبت النيابة للمتهمين من الثاني حتى السابع، تقديم الرشوة والتوسط فيها من موظف عام لاستعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة، كما نسبت للمتهمين الأول والثاني والرابع والسابع حيازة مخدرات بقصد التعاطي.