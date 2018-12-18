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حوادث
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:51 ص

ضبط 106 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

ضبط 106 هاربين من
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية؛ تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1078 حكمًا متنوعًا منها 654 حكمًا جزئيا و63 حكم مستأنف و309 حكم غرامات، و51 حكم مخالفات وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 106 متهمين هاربين محكومًا عليهم في أحكام قضائية، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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