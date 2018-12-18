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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 03:06 ص

إغلاق جزئى لطريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى لمدة 18 شهرًا

إغلاق جزئى لطريق
إغلاق جزئى لطريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى
dostor.org/2439892

قامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، بالتعزيزمن تواجد الخدمات المرورية بمحيط اﻹغلاق الجزئى لطريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى، لإنشاء كوبرى علوى بمنطقة قلما عند الكيلو 19، مع ترك حارات آخرى لحركة السيارات، وسط الأعمال التى تستغرق 18 شهرًا؛ لمنع الزحام وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.

ويهدف إنشاء الكوبرى للقضاء على الكثافات المرورية بتلك المنطقة، خاصة مع وجود المدخل المؤدى لمدينة قلما ومزلقان السكة الحديد ولخفض معدل الحوادث.

وأسندت الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

وكشف مصدر أمنى عن أن الأعمال ستكون على مرحلتين، الأولى يتم من خلالها استقطاع 2 حارة مرورية، من أقصى يمين الاتجاه القادم من الإسكندرية وصولا إلى القاهرة؛ لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى، مع ضم الحارة الثالثة المتبقية من هذا الاتجاه إلى الاتجاه الآخر من القاهرة إلى الإسكندرية، ليصبح 4 حارات مرورية، ويتم تسيير الحركة المرورية للاتجاهين، بها بواقع حارتين لكل اتجاه ولمسافة 700 متر، ثم عودة الحركة المرورية فى الاتجاهين إلى مسارها الطبيعى، عقب تجاوز الأعمال، وتستغرق المرحلة الأولى 9 أشهر.

وأوضح المصدر، أن المرحلة الثانية سيتم البدء فيها بعد الانتهاء من الأولى، وتستغرق 9 أشهر أضافية، حيث يتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر للقادم من الإسكندرية إلى القاهرة، مع إجراء تعديلات مرورية لحركة السيارات، ومنها سيتم غلق الاتجاه القادم من القاهرة، مع تحويل حركة السيارات للانحراف يسارا واستخدام الكوبرى المنشأ حديثا، كما سيتم استحداث 2 حارة مرورية بالأراضى الملاصقة، للاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، لتسيير الحركة المرورية للقادم من الإسكندرية.

وأشار المصدر، إلى أن مدة الأعمال فى المرحلة الأولى تستغرق 9 أشهر، عقب الانتهاء منها سيتم البدء فى المرحلة الثانية، وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لوضع اللافتات الإرشادية والمساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من "إضاءة - مخاريط - طواحين ضوئية - فواصل حركة -علامات إرشادية وتحذيرية"، لإرشاد السائقين، ومنعا لوقوع أى حالات من الزحام والحوادث.

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