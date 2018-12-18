زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب غرب باكستان

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، الإثنين، جنوب غرب باكستان دون إعلان الخسائر البشرية أو المادية.



وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترا، وعلى بُعد 47 كيلومترا جنوب شرق مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.



وشعر سكان مناطق إقليم بلوشستان بالزلزال بما في ذلك سكان مدينة كويتا، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وأجبر الزلزال سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم تحسبا لوقوع زلزال ارتدادي.