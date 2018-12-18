حامد ميرة: نسعى لتنظيم أول مؤتمر مصرى عربى للاستخدامات السلمية النووية

كشف الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، عن تقدم الهيئة بطلب إلى رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم حامدي، بأن تنظم هيئة المواد النووية فاعليات مؤتمر مصري عربي من أجل التكامل في المجالات السلمية للطاقة النووية، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاء على هامش المؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة النووية المنعقد في شرم الشيخ حاليًا مع الدكتور ضوي مصباح رئيس المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية، تم خلاله مناقشة الطلب المصري بشأن عقد المؤتمر في العام 2019.



وأوضح "ميرة" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن ينظر المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية الطلب المصري لتنظيم المؤتمر العربي للتكامل في المجالات السلمية للطاقة النووية في مطلع مايو المقبل، وهو الموعد المحدد لعقد اجتماع المجلس التنفيذ للهيئة العربية.



وأكد رئيس هيئة المواد النووية المصرية أنه في حال موافقة الهيئة العربية للطاقة الذرية علي إقامة المؤتمر سيكون لمصر ممثلة في هيئة المواد النووية السبق في تنظيم هذا النوع من المؤتمرات، مؤكدًا أهمية عقد هذا المؤتمر الذي يؤكد ترسيخ التعاون العربي وتبادل الخبرات في المجالات السلمية للطاقة النووية.