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اقتصاد
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:30 ص

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وأسواق الأسهم

الذهب
الذهب
وكالات
dostor.org/2439875

ارتفع الذهب مع زيادة جاذبيته بفعل هبوط الدولار، في الوقت الذي اتجه فيه بعض المستثمرين للملاذ الآمن بعد هبوط الأسهم العالمية قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر ليومين.

وقفز البلاديوم إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1269.50 دولار للأوقية (الأونصة) في وقت سابق من الجلسة بفعل عجز مطول في السوق وزيادة الإقبال على المضاربة، حيث يجري تداول المعدن بعلاوة على سعر الذهب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1246.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 1836 بتوقيت جرينتش، وكان المعدن الأصفر لامس أدنى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر عند 1232.39 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وارتفع الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1251.80 دولار للأوقية.

وهبط الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يختتم الأربعاء، وسيركز المستثمرون على توقعات البنك للسياسة النقدية لعام 2019 والزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 14.66 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 795.10 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1252.70 دولار للأوقية.

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