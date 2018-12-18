أول خدمة استنساخ تجارية فى الصين تستنسخ كلبا مشهورا

جويس كلب مذهل طوله قدم واحدة قام ببطولة عشرات الأفلام والبرامج التلفزيونية الصينية.



ومع تقدمه في السن وصعود نجمه في عالم الشهرة يتمنى صاحبه المقيم في بكين أن يعيش كلبه طويلا.. ربما إلى الأبد.



والكلب الهجين جويس الذي تبناه صاحبه من الشارع بلغ من العمر تسع سنوات ولم يعد قادرا على الإنجاب بعد إخصائه في سن مبكرة. لكن صاحبه مدرب الحيوانات خه جون يريد استمرار شهرة كلبه عن طريق استنساخه.



وقال جون "جويس نفسه تنطبق عليه حقوق الملكية الفكرية وهو مؤثر اجتماعيا".



ومن أجل تحقيق ذلك ذهب خه إلى سينوجين أول شركة للتكنولوجيا الحيوية في الصين لاستنساخه. وتصدرت أخبار الشركة عناوين الصحف بعد أن نجحت في استنساخ كلب صيد في مايو من العام الماضي. وبعد شهر أطلقت خدمة الاستنساخ التجارية.



ويمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة استنساخ حيواناتهم مقابل 380 ألف يوان (55065 دولارا).



وقال مي جي دونغ الرئيس التنفيذي لشركة سينوجين إن خط استنساخ الحيوانات الأليفة في شركته ما زال في مرحلة مبكرة.



وقال مي "اكتشفنا أن أعدادا متزايدة من أصحاب الحيوانات الأليفة يريدون أن ترافقهم حيواناتهم لفترات أطول".