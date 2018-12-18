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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:02 ص

الاتحاد الإنجليزى يصدر قرارًا جديدًا بشأن مورينيو

الاتحاد الإنجليزى
وكالات
dostor.org/2439872

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، لن يتعرض لأي إجراء جديد بعد اتهامه بالتلفظ بعبارات مسيئة عقب فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد بالدوري الممتاز في أكتوبر الماضي.

وبرأت لجنة المسابقات المستقلة مورينيو في 31 اكتوبر الماضي وأكد الاتحاد، الذي طعن على القرار الشهر الماضي، اليوم أن القرار تم تأييده وانتهى الأمر.

وقال الاتحاد في بيان: "الاتحاد الإنجليزي يرحب بالقرار الأصلي للجنة الطعن وتأييد طعنها ضد السيد مورينيو؛ لاستخدامه ألفاظًا مسيئة ومهينة بلغة غير لائقة عقب مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد".

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