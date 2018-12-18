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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 01:29 ص

وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة يدخل حيز التنفيذ

وقف إطلاق النار بمحافظة
وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة يدخل حيز التنفيذ
وكالات
dostor.org/2439868

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئها ابتداءً من الساعة 12:00 من فجر الثلاثاء.

من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية يمنية في الحديدة بقصف مدفعي جديد من شارع الثلاثين جوار مبنى كهرباء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين تجاه مواقع القوات المشتركة في شرق مدينة الحديدة.

كما أشارت المصادر إلى قصف مدفعي من حي الغليل وكلية الآداب في مدينة الحديدة الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين على مواقع القوات المشتركة جنوب الحديدة.

ونقل حساب قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن القيادي في ميليشيا الحوثي وعضو وفدهم في المشاورات عبدالملك العجري قوله إن اتفاق السويد ينص على أن السلطة الحالية وليس سلطات 2014 هي من ستتسلم الجانب الإداري والأمني في الحديدة في إشارة الى سلطة الحوثيين الانقلابية.

وجاءت تلك التغريدات مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

من ناحية أخرى نقل حساب القناة كذلك في الوقت ذاته تصريحات للقيادي محمد علي الحوثي أكد فيها التزامهم بالهدنة ووقف إطلاق النار.

وكانت قد أصدرت الحكومة الشرعية اليمنية أوامر بإيقاف أطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة محور الحديدة ابتداء من صباح الثلاثاء.

ويشمل إيقاف إطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وستشرف لجنة تنسيق دولية على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضحت الأمم المتحدة أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، ستباشر عملها لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى واقع ملموس على الأرض.

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