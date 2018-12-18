القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
فن
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:39 ص

الليلة.. عمر خيرت يختتم سلسلة حفلاته الأوبرالية لعام 2018

عمر خيرت
عمر خيرت
نرمين مقبل
dostor.org/2439867

يحيي الموسيقار العالمي عمر خيرت، حفل ضخم، مساء اليوم الثلاثاء، برفقة الأوركسترا الخاص به، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويعد هذا الحفل الأخير لـ"خيرت" في عام 2018، بالنسبة لسلسلة حفلاته التي يقيمها شهريًا لجمهوره بالأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، رافعًا لافتة "كامل العدد"، خاصة وأن تذاكر الحفل نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، ويعزف خلاله "خيرت" باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية المميزة، التي يتفاعل معها الحضور منها "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة"، وغيرها.

ومن جهة أخرى، بدأ "خيرت" التحضيرات الخاصة لسلسلة حفلاته الخاصة بالعام الجديد 2019، واتفق مع إدارة الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، لإحياء حفلين ضخمين، يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 يناير المقبل، برفقة الأوركسترا الخاص به، على خشبة المسرح الكبير.

يذكر أن عمر خيرت، أحيا مؤخرًا عدة حفلات آخرها حفل مساء أمس الإثنين على المسرح الكبير أيضًا، وأخر مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وآخر ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر "الموسيقى العربية" الـ27.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته

منذ شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ شهر

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ شهر

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ أقل من شهرين

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

الآن

أمريكا تعتقل إيرانيًا بتهمة محاولة تسليم فتح الله جولن إلى تركيا‎

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

أول خدمة استنساخ تجارية فى الصين تستنسخ كلبا مشهورا

بالفيديو.. سمير غانم يكشف مفاجأة عن عودة الجزء الثانى لمسلسل "ميزو"

ads
الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18/ 12/ 2018

اليوم.. البابا تواضروس يستقبل أسر شهداء حادث المنيا

ضبط مدرس تحرش بطالبة أثناء الدرس الخصوصي بمنزله

النيابه تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

نجم الساعة

كورة ALahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم Yalla shoot | مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18/ 12/ 2018

اليوم.. البابا تواضروس يستقبل أسر شهداء حادث المنيا

ضبط مدرس تحرش بطالبة أثناء الدرس الخصوصي بمنزله

النيابه تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

كشكول

وفد من الجودة والإعتماد يزور أصول الدين بـ"طنطا"

جامعة سوهاج تنهي استعدادها للحصول علي الأيزو

"عزيز" يناقش مقترحات طب سوهاج للائحة قانون العمل بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مركز القياس والتقويم

نخبة من جامعة المنوفية تشارك فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

الأمصار

السيسي يبحث مكافحة الإرهاب في زيارته للنمسا

الكنيست يقر تعيين نتنياهو وزيراً للدفاع

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 62 من مقاتلي حركة الشباب الصومالية

الأمم المتحدة تعلن موعد وقف إطلاق النار بالحديدة "وثائق"

وكيل رمضان صبحي يوضح حقيقة انتقال اللاعب إلى الأهلي

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

أول خدمة استنساخ تجارية فى الصين تستنسخ كلبا مشهورا

هولندا تنتهى من بناء 5 جزر صناعية للحفاظ على التنوع البيئى

"مزاد فضائى" يشهد بيع حذاء بآلاف الدولارات

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎