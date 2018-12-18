الليلة.. عمر خيرت يختتم سلسلة حفلاته الأوبرالية لعام 2018

يحيي الموسيقار العالمي عمر خيرت، حفل ضخم، مساء اليوم الثلاثاء، برفقة الأوركسترا الخاص به، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



ويعد هذا الحفل الأخير لـ"خيرت" في عام 2018، بالنسبة لسلسلة حفلاته التي يقيمها شهريًا لجمهوره بالأوبرا المصرية.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، رافعًا لافتة "كامل العدد"، خاصة وأن تذاكر الحفل نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، ويعزف خلاله "خيرت" باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية المميزة، التي يتفاعل معها الحضور منها "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة"، وغيرها.



ومن جهة أخرى، بدأ "خيرت" التحضيرات الخاصة لسلسلة حفلاته الخاصة بالعام الجديد 2019، واتفق مع إدارة الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، لإحياء حفلين ضخمين، يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 يناير المقبل، برفقة الأوركسترا الخاص به، على خشبة المسرح الكبير.



يذكر أن عمر خيرت، أحيا مؤخرًا عدة حفلات آخرها حفل مساء أمس الإثنين على المسرح الكبير أيضًا، وأخر مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وآخر ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر "الموسيقى العربية" الـ27.