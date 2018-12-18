القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
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حوادث
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 01:12 ص

تحريات المباحث حول تعذيب أم لابنتها: ربطتها بجنزير فى الحمام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2439862

كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل اتهام ربة منزل ومالكة حضانة بشارع العريش بالهرم بتعذيب ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا داخل منزلها بسبب إثارتها الشغب، حيث تبين أن المتهمة منفصلة عن زوجها منذ عدة سنوات، وأن الفتاة كانت تقيم مع الزوج، وبعد فترة تزوجت الأم، واصطحبت الفتاة للعيش معها.

وتابعت التحريات، أن السيدة بدأت تتوجه يوميًا إلى الحضانة المملوكة لها وتترك الفتاة داخل المنزل، وأنها اعتادت التعدى عليها بالضرب، وإهانتها وحرقها لتأديبها ومنعها من إثارة الشغب، وأنه يوم الواقعة، ربطت الفتاة بجنزير حديدى فى "حنفية" داخل الحمام وتركتها بداخلها، وخرجت، وبدأت الفتاة تصرخ وتبكى بشكل هيستيرى، مما أثار انتباه الأهالى ودفعهم ذلك لتحرير محضر.

توجهت أجهزة الأمن نحو موقع الواقعة، وكسرت باب الشقة وبدخول المنزل عثرت على الفتاة فى حالة إعياء شديدة، فقاموا بفك قيودها الحديدية، واصطحبوها معهم إلى قسم الشرطة، بعدها ألقت أجهزة الأمن على الأم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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