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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:36 ص

تفاصيل جديدة فى واقعة اصطدام جرار وقطار بطنطا

تفاصيل جديدة فى واقعة
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2439856

كشف مصدر مسئول بمحطة قطار طنطا، عن أن هيئة السكة الحديد قامت بتشكيل لجنة عاجلة لبحث أسباب تصادم قطارين على نفس الرصيف بمحطة قطار طنطا.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن أحد القطارين كان الجرار الخاص به فى طريقه لسحب عربات قطار من المخزن، وعند خروجه فوجئ بقدوم قطار أخر على نفس الخط.

كانت منطقة مخزن قطارات السكك الحديد بالحوش البحري بطنطا، شهدت اصطدم جرار قطار بآخر.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بتصادم جرار قطار رقم 3929 بقطار عادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

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