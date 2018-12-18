بالفيديو.. الإعلان التشويقى الأول لفيلم "الضيف"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الضيف" الإعلان التشويقي الأول للفيلم الحائز على جائزة الجمهور فى مهرجان "تاليين بلاك نايتس" السينمائي، تمهيدًا لعرضه قريبًا في دور العرض.



وظهر أبطال الفيلم يجلسون على طاولة عشاء من خلال البرومو، بينما يجسد خالد الصاوي شخصية الدكتور يحيى حسين التجاني، الكاتب والمفكر الذي أعلن فشله بعد 30 عاما في مهمة تنوير عقول الناس.



"الضيف" مقدم من صنّاع فيلمي "مولانا" و"هيبتا"، وهو من بطولة كل من الفنان خالد الصاوي، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وأحمد مالك، وتأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج هادي الباجوري.