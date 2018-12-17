مصدر: لا إصابات أو وفيات في اصطدام جرار بقطار طنطا

أكد مصدر مطلع في السكة الحديد بطنطا عن عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح جراء حادث تصادم قطارين في طنطا.



أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن سائقي الجرارين لم يتعرضوا لأية إصابات أثناء تصادم القطارين، مشيرًا إلى أنه تم الاتصال بأحد الأوناش لرفع العربة رقم 3 من الجرار التى سقطت.



كانت منطقة مخزن قطارات السكك الحديد بالحوش البحري بطنطا، شهدت منذ قليل، اصطدم جرار قطار رقم 3929 وقطار عادي على نفس الشريط، وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.