النيابة تنتهي من سماع أقوال الصحفيين المعتدى عليهم بـ"الصيادلة"

انتهت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار محمد بدوي من سماع أقوال الصحفيين المعتدى عليهم من أمن نقابة الصيادلة.



واستمعت النيابة لأقوال الدكتور كرم كردي، مرشح منصب نقيب الصيادلة الذي أكد أنه تواجد في النقابة بهدف سحب أوراق الترشح وتقديمها وأثناء تواجده طلب منه عدد من الصحفيين تصريحات حول البرنامج الانتخابي، ثم فوجئوا بأمن النقابة يمنعهم ويستولي على معدات تصويرهم ثم بدأوا في الاحتكاك والتعدّي عليهم.



وقالت الزميلة إسراء سليمان إنها فوجئت باعتداء أفراد الأمن الإداري بالنقابة عليها بتحريض من محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أثناء مباشرة مهام عملها الصحفي وتغطية انتخابات النقابة، وخلال حديثها مع المرشح على موقع النقيب كرم كردي حضر مجموعة من أنصار عبيد وأفراد الأمن الإداري وواصلوا الاعتداء عليها بالضرب المُبرح ونجح أحدهم في سرقة هاتفها عقب سقوطه على الأرض، ثم حضر عبيد وأغلق أبواب النقابة واحتجزها وزملائها بالدخل متهمة نقيب الصيادلة بضربها وسرقة هاتفها المحمول بمعاونة أفراد الأمن الإداري.



أضافت أنه عند تدخل زميلها عاطف بدر الصحفي بالمصري اليوم لمنع الاعتداء عليها التف حولها نقيب الصيادلة وأفراد الأمن الإداري واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بجروح سطحية في الوجه ومناطق متفرقة من الجسد.



فيما اتهمت الزميلة آية دعبس، الصحفية باليوم السابع، نقيب الصيادلة محيي عبيد والدكتورة رانيا صقر، عضو مجلس النقابة وفايز شطا، المدير الإداري للنقابة وعدد من البلطجية المتواجدين بمقر النقابة، بالاعتداء عليهم.



تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 16061 جنح قصر النيل.