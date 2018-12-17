القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
عالم
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 11:20 م

النيابة بالسودان تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الاتجار بالبشر

النيابة بالسودان
أ ش أ
dostor.org/2439846

قال مساعد أول النائب العام السوداني، هشام الدين عثمان، إن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الأطفال والاتجار بالبشر، منوهًا إلى أن النائب العام يتولى بنفسه تمثيل الادعاء فيها تأكيدًا لخطورتها ووجوب الحكم الرادع فيها، مؤكدًا تشديد العقوبات في قضايا الاعتداء على الأطفال بالسودان.

أشار عثمان، خلال ورشة تدريبية بمعهد العلوم القضائية والقانونية التي نظمتها النيابة العامة السودانية بالتعاون مع منظمة "يونيسيف"، إلى توفر الإرادة السياسية لحماية الأطفال وعزم الدولة على حسم أمر الاعتداء على الأطفال، من خلال الأحكام التي تصدرها المحاكم دون حماية أو حصانة يتمتع بها أي متهم في هذه الجرائم.

وقال عثمان إن قضايا الاعتداء على الأطفال في السودان لا تكاد تُذكر قياسًا بما يحدث في الدول الأخرى خاصة المتقدمة منها، لافتا إلى أن المجتمع السوداني يستنكر هذه الأفعال المشينة ورغم قلة هذه الجرائم إلا أنه يجب الحرص والانتباه والحسم واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال.

وأوضح أن قانون النيابة العامة ألزم أعضاءها بأداء دورهم في اتساق وتناغم وتناسق لتحقيق الكرامة الإنسانية التزامًا بتوجهات الأمم المتحدة، لافتا إلى وجود شرطة تتمتع بكفاءة عالية في مجال التعامل مع هذه الجرائم، كما تتعامل معها النيابة التعامل الحاسم وتصدت لها المحاكم بالعقوبة الرادعة، ما يؤكد أن هناك تنسيقًا وتكاملًا للأدوار بين هذه الأجهزة في مجال حماية الطفولة.

أكد أن تنظيم مثل هذه الورش التدريبية يعزز الثقة بين هذه الأجهزة لطرح كافة الإشكاليات التي تواجهها على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة لها، مشيدا بدور "يونيسيف" في حماية وتعزيز حقوق الأطفال، معربًا عن أمله في أن تلعب دورًا أكبر باعتبارها جزءا من المجتمع الدولي لدفع الجهود الوطنية في هذا المجال.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ اسبوع

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

الآن

"علاء الأسواني".. ديكتاتور في ثوب مناضل من أجل الحرية

السيسي يعرب عن تطلع مصر لتعميق العلاقات مع النمسا

فيديو.. الباز: الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة يحتاج لوقفة

محمد صلاح يكشف دور والده في مسيرته الاحترافية

ads
الأكثر قراءة

ضبط مدرس تحرش بطالبة أثناء الدرس الخصوصي بمنزله

تفاصيل جديدة فى واقعة اصطدام جرار وقطار بطنطا

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

نجم الساعة

كورة ALahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم Yalla shoot | مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم

الأكثر قراءة

ضبط مدرس تحرش بطالبة أثناء الدرس الخصوصي بمنزله

تفاصيل جديدة فى واقعة اصطدام جرار وقطار بطنطا

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

شهود عن سقوط فتاة من كوبرى ستانلى: اعتادت محاولة الانتحار سنويًا

كشكول

وفد من الجودة والإعتماد يزور أصول الدين بـ"طنطا"

جامعة سوهاج تنهي استعدادها للحصول علي الأيزو

"عزيز" يناقش مقترحات طب سوهاج للائحة قانون العمل بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مركز القياس والتقويم

نخبة من جامعة المنوفية تشارك فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

الأمصار

السيسي يبحث مكافحة الإرهاب في زيارته للنمسا

الكنيست يقر تعيين نتنياهو وزيراً للدفاع

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 62 من مقاتلي حركة الشباب الصومالية

الأمم المتحدة تعلن موعد وقف إطلاق النار بالحديدة "وثائق"

وكيل رمضان صبحي يوضح حقيقة انتقال اللاعب إلى الأهلي

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

هنيدي يسخر بطريقته من ملابس محمد صلاح

أفق غزة يملأ الفراغ في لوحات تبدعها فنانة فلسطينية شابة

Toki عودة القرد المسحور

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎